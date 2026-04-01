Der 4. April 2006. Unzählige Menschen fiebern der anstehenden Fußballweltmeisterschaft in Deutschland entgegen. Auf dem Schulhof, im Fernseher, im Kiez: Überall ist sie Thema. In Dortmund werden an jenem Tag zwei Schüsse aus einer Česká 83 auf Mehmet Kubaşık abgefeuert. Ebenfalls an jenem 4. April feiert Arda Yolci, der heute als Rapper Apsilon bekannt ist, seinen neunten Geburtstag. Dessen Großeltern waren vor 50 Jahren als sogenannte Gastarbeiter aus der Türkei in...

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