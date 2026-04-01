Lieber Freund, Du hast es sicher schon mitbekommen: Wir hier in Sachsen-Anhalt lieben das Theater. Nicht nur das im Landtag, auf den Marktplätzen und in den Teeküchen der Büros. Auch die wahren Bretter, die die Welt bedeuten, haben es uns angetan: Zwischen Arendsee und Zeitz kommen pro Jahr 234 Theaterbesuche auf 1.000 Einwohner, bundesweit sind es nur 172. Unsere Bühnenlandschaft vom Anhaltischen Landestheater Dessau bis zum Märchenteppich in Halle ist recht vielfä...

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