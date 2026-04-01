Geißendörfer, Wiedemann, Bölke

Die Akademie der Künste zu Berlin hat eine Neuerwerbung zu vermelden. Es ist der Vorlass des Regisseurs und Produzenten Hans W. Geißendörfer. Die Meldung kam kurz vorm 85. Geburtstag des renommierten Medienmannes, den er am 6. April im Familienkreis gefeiert hat. Aus der Prozedur der Archivierung hielt er sich raus und überließ alles seiner Tochter Hana, die schon vor Jahren die Produktionsfirma ihres Vaters übernahm, fünf Jahre lang die »Lindenstraße« und jüngst di...

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