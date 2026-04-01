Mit Tourismus wollte Nordirland nach dem Ende der Kampfhandlungen, die die Provinz über drei Jahrzehnte hinweg heimgesucht hatten, wohlhabend werden. US-Investitionen und EU-Förderungen versprachen wirtschaftlichen Aufschwung. Gekommen ist es anders. Wenige Touristen tummeln sich für längere Zeit in Nordirland – die meisten kommen für einen oder zwei Tage, besuchen das moderne Titanic-Museum, den Giant’s Causeway an der Nordseeküste und die mittelalterliche Stadtmau...

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