In Russland tun sich seltsame Dinge. Alles begann mit einer Aussage von Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow vergangene Woche: Wolodimir Selenskij solle den noch ukrainisch besetzten Teil des Donbass innerhalb von zwei Monaten räumen, um »unnötiges Leid« zu vermeiden. Ansonsten würden die Friedensbedingungen »andere« sein. Wie bitte? Unnötiges Leid auch auf russischer Seite? Und was sind »andere« Friedensbedingungen? Noch am Abend desselben Tages dementierte Peskow s...

Artikel-Länge: 4573 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.