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08.04.2026 / Ausland / Seite 7

Neue Töne in Moskau

Aussagen der russischen Führung deuten auf veränderte Kriegsziele in Ukraine. Ukrainische Angriffe auf Energieanlagen verunsichern

Reinhard Lauterbach
In Russland tun sich seltsame Dinge. Alles begann mit einer Aussage von Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow vergangene Woche: Wolodimir Selenskij solle den noch ukrainisch besetzten Teil des Donbass innerhalb von zwei Monaten räumen, um »unnötiges Leid« zu vermeiden. Ansonsten würden die Friedensbedingungen »andere« sein. Wie bitte? Unnötiges Leid auch auf russischer Seite? Und was sind »andere« Friedensbedingungen? Noch am Abend desselben Tages dementierte Peskow s...

Artikel-Länge: 4573 Zeichen

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