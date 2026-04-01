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08.04.2026 / Ausland / Seite 6

Südlibanon auf sich allein gestellt

Schiiten im Visier: Regierung in Beirut lässt sich für spalterische Absichten Israels einspannen

Karin Leukefeld
Während Israel die Bevölkerung des Südlibanon weiter mit Bomben und Drohungen vor sich herjagt, versucht sich die Regierung in Beirut in Routine. Ministerpräsident Nawaf Salam prüfe »die laufenden Gespräche zur Beendigung des Krieges«, zitierte die libanesische Nachrichtenagentur NNA am Dienstag Informationsminister Paul Morcos. Mit wem gesprochen wird, blieb dabei unklar. Weiter werde über die Sicherheitslage sowie über den Bedarf an Unterkünften und Hilfsgütern ge...

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