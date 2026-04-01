Das Gesundheitswesen krankt an seiner Warenform: Einerseits soll es kostengünstig intakte Arbeitskräfte produzieren, andererseits wollen seine Betreiber Profite einfahren. Letztere haben sich wie in Marktwirtschaften üblich durchgesetzt und Gesundheit sukzessive zum Luxusgut gemacht. Bände davon sprach am Dienstag, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) laut Statistischem Bundesamt vergangenes Jahr vom Bund ein Darlehen über 2,3 Milliarden Euro zwecks Sta...

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