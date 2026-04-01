Für die AfD handelte es sich bei den Mitgliedern der Aktionsgruppe »Letzte Generation« schlicht um »Klimaextremisten«. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) bezeichnete die Aktivisten, die mit ihren Klebeaktionen in der Vergangenheit immer wieder Straßen und Flughäfen blockiert hatten, in einem Gastbeitrag in Bild am Sonntag im November 2022 als »Klimachaoten« und wähnte eine »Klima-RAF« im Entstehen. Vertreter von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke hat...

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