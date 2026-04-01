Im Herbst 2025 präsentiert Trump der Region und der Welt die ultimative Lösung für den seiner Zeitrechnung nach »thousands of years« alten nahöstlichen Kernkonflikt zwischen Israel und den palästinensischen Arabern sowie allen anderen drumherum. Jenseits aller üblichen Beschwörungen des Rechts der Palästinenser auf einen eigenen Staat oder Israels Recht auf Sicherheit vor dem drohenden Holocaust nimmt der Plan seinen Ausgangspunkt schlicht bei der hergestellten Lage...

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