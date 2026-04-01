Wiederbringlich Des einen Europalette, ist des anderen (im elften Semester Soziologie Befindlichen) Balkongarnitur. Und auch sonst gilt: Auf alten Stühlen lernt man’s Sitzen! BRD 2026. Die Nordreportage: Möbel und ­Mode. Designerstücke statt Abfall. NDR, 18.15 Uhr Zusammengefaltet Nomen war omen: Der Regensburger Faltling ist nicht mehr in Regensburg, und auch kaum mehr sonst zu finden. Colias myrmidone leidet arg darunter, dass Wiesen zu Weiden verwandelt wurden. B...

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