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13.04.2026 / Thema / Seite 12

In frommer Ergebenheit

Bei seiner Algerien-Reise trifft Papst Leo XIV. auf eine Kirche, die ein gutes Verhältnis zum Staat pflegt, aber von Islamisten angegriffen wird. Zur Geschichte der Christen in dem nordafrikanischen Land

Sabine Kebir
Als Mitglied des Augustinerordens wird sich Papst Leo XIV. bei seiner Algerien-Reise vom 13. bis zum 15. April besonders für die Wirkungsstätte von Augustinus (354–430) interessieren. Der wohl wichtigste katholische Kirchenvater entstammte einer Berberfamilie in Thagaste, dem heutigen Souk Ahras. 395 wurde er Bischof von Hippo Regius (heute Annaba) – 15 Jahre, nachdem der Katholizismus römische Staatsreligion geworden war. In Algerien genießt Augustinus hohes Ansehe...

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