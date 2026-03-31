Man hat ja einen ganz falschen Eindruck von sich selbst. So ist es ein großer Moment im Leben eines Menschen, wenn er das erste Mal die eigene Stimme hört. Alle wissen, wie man klingt, und finden das völlig akzeptabel, ja: normal, nur man selbst kann sich lange nicht daran gewöhnen. Keine Freundin, kaum ein Feind hat eine so widerliche Stimme wie ich selbst. Weniger Beachtung findet der Umstand, dass wir uns auch optisch nicht kennen. Was wir tagtäglich im Spiegel b...

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