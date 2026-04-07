Aufstiegskampf

Coach »Pele« Wollitz war sauer nach dem Spiel. Dabei hatten seine Cottbusser 3:0 gegen den TSV Havelse gewonnen, und zwar auswärts. Den Verein kennen Sie nicht? Der hatte voriges Jahr immerhin den Aufstieg aus der Regionalliga Nord in die dritte Liga geschafft, mit klarem Vorsprung von 46 Punkten auf Todesfelde (Letzter) und satten 14 vor dem Zweiten aus Emden, schon eher bekannt. Nach einer Saison in der höheren Klasse ist es aber mit der Herrlichkeit schon wieder ...

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