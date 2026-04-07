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07.04.2026 / Natur & Wissenschaft / Seite 15

Beim dritten Anlauf geglückt

Erfolgreicher Raketenstart der »Artemis 2«. Vier US-Astronauten sollen den Mond umrunden und eine spätere Landung vorbereiten

Marc Püschel
Bislang schien dem »Artemis«-Mondflugprogramm der NASA kein Erfolg beschieden zu sein. Ursprünglich sollte »Artemis 2« Anfang Februar ins All starten. Aber zuerst hatte ein Wasserstoffleck der US-Weltraumagentur einen Strich durch die Rechnung gemacht, dann fiel aufgrund von Problemen mit der Heliumzufuhr der Raketen auch noch der Nachholtermin für den Start am 6. März aus. Doch aller guten Dinge sind drei: Am vergangenen Mittwoch um 18.35 Uhr Ortszeit gelang der Ra...

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