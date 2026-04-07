Bislang schien dem »Artemis«-Mondflugprogramm der NASA kein Erfolg beschieden zu sein. Ursprünglich sollte »Artemis 2« Anfang Februar ins All starten. Aber zuerst hatte ein Wasserstoffleck der US-Weltraumagentur einen Strich durch die Rechnung gemacht, dann fiel aufgrund von Problemen mit der Heliumzufuhr der Raketen auch noch der Nachholtermin für den Start am 6. März aus. Doch aller guten Dinge sind drei: Am vergangenen Mittwoch um 18.35 Uhr Ortszeit gelang der Ra...

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