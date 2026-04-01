Die nächtliche Millionenmetropole erscheint im Rückspiegel eines Taxis als eine vermittelte Welt der Distanz. Taxifahrer Jérôme (Romain Duris), von allen »Jay« genannt, gleitet ruhig und konzentriert durch das Lichtermeer Tokios. Eine schwebende Atmosphäre aus Einsamkeit und schwindender Sehnsucht umgibt seine Nachtfahrten. Jay, der seit vielen Jahren in Japan lebt und die Sprache spricht, scheint gut integriert zu sein. Doch die Fremde hat den französischen Koch ni...

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