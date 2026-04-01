Die sexuelle Selektion (»­Survival of the Prettiest«) war für Darwin neben der natürlichen Selektion wesentlich für die Entwicklung der Arten. Nun ist der Darwinismus – folgt man einem Witz des Darwin-Bewunderers Karl Marx – bloß eine Übertragung der schlechten Angewohnheiten der englischen Bourgeoisie auf die Natur, so dass man sich fragen darf, wie es bei den Menschen mit dem »Survival of the Prettiest« aussieht. Bei ihnen geht es laut der Kulturwissenschaftlerin ...

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