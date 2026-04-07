In der Nacht vom Dienstag zu Mittwoch, um zwei Uhr MEZ, wenn es an der Ostküste der USA erst Dienstag abend, 20 Uhr, ist, läuft wieder einmal eines von Donald Trumps apokalyptischen Ultimaten ab. Iran soll »in die Steinzeit gebombt« oder gleich »ausgelöscht« werden. Gemessen an dieser Dramatik ist die Situation bei den Erdölpreisen momentan erstaunlich ruhig. Brent verabschiedete sich bei Börsenschluss am Donnerstag mit etwa 109,30 US-Dollar pro Barrel in die Feiert...

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