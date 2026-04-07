Auf der irischen Insel ist am Wochenende an zahlreichen Orten an den Osteraufstand von 1916 erinnert worden. Alljährlich marschieren Menschen über das Wochenende in Hunderten Paraden zumeist zu den Friedhöfen oder anderen republikanischen Denkmälern, um der Gefallenen des irisch-republikanischen Freiheitskampfes zu gedenken. In der Vergangenheit war die Ostererklärung der Irisch-Republikanischen Armee (IRA) die wichtigste politische Stellungnahme der Bewegung. Heute...

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