Kiew will mit Syrien ins Geschäft kommen, Getreide und Raketenabwehrsysteme liefern. Das sagte Präsident Wolodimir Selenskij zum Abschluss eines Besuches in Damaskus am Wochenende. Die Ukraine sei daran interessiert, ihre Fertigkeiten bei der Abwehr iranischer Drohnen den Ländern der nahöstlichen Krisenzone zur Verfügung zu stellen. Rahmenabkommen über militärische Zusammenarbeit hatte die Ukraine im Zuge von Selenskijs Nahostrundreise schon mit Saudi-Arabien und Ka...

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