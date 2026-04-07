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07.04.2026 / Ausland / Seite 6

Selenskij in Damaskus: Brot und Drohnen

Die Ukraine will Syrien mit Getreide und militärischem Sachverstand ausstatten. Der dortige Machthaber kündigt die Umwandlung russischer Militärstützpunkte in nationale Ausbildungszentren an

Reinhard Lauterbach
Kiew will mit Syrien ins Geschäft kommen, Getreide und Raketenabwehrsysteme liefern. Das sagte Präsident Wolodimir Selenskij zum Abschluss eines Besuches in Damaskus am Wochenende. Die Ukraine sei daran interessiert, ihre Fertigkeiten bei der Abwehr iranischer Drohnen den Ländern der nahöstlichen Krisenzone zur Verfügung zu stellen. Rahmenabkommen über militärische Zusammenarbeit hatte die Ukraine im Zuge von Selenskijs Nahostrundreise schon mit Saudi-Arabien und Ka...

Artikel-Länge: 2631 Zeichen

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