Jemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten: Um Überfälle auf Autofahrer entlang der Stadtautobahn zwischen Flughafen und Zentrum zu verhindern, will die Verwaltung der südafrikanischen Metropole Kapstadt eine neun Kilometer lange Barriere errichten. In etlichen Fällen war es dort in den vergangenen Jahren zu brutalen Attacken mit Ziegelsteinen und Waffen gekommen. Während Bürgermeister Geordin Hill-Lewis von der wirtschaftsliberalen Democratic Alliance (DA) zug...

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