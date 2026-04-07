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07.04.2026 / Inland / Seite 5

High Noon an der Zapfsäule

Spritpreise klettern: Ministerin will höhere Pendlerpauschale, aber keine Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne

Felix Jota
Nur noch einmal am Tag, um zwölf Uhr mittags, dürfen seit dem 1. April an den Zapfsäulen des Landes die Preise für Benzin und Diesel erhöht werden. Mit der neuen Regelung hoffte die Bundesregierung, den Anstieg der Spritpreise zu bremsen, der durch den US-israelischen Angriffskrieg gegen Iran ausgelöst worden war. Das Ziel wurde, wie viele vorausgesagt hatten, grob verfehlt: Über Ostern stiegen die Preise weiter fleißig an. Bis zum Ostersonntag war der Preis für ein...

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