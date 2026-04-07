Im Zuge des relativen Abstiegs der USA und der (End-)Krise ihrer Hegemonie – mit der EU, angeführt von Deutschland, als ökonomisch größtem Verlierer – scheint nichts mehr unmöglich. Die herrschende Klasse breitet ihr großes Besteck zur Formierung und Disziplinierung der Gesellschaft aus. Falls das nichts nütze, habe sie noch den Faschismus in der Hinterhand, warnte Jürgen Lloyd, Vorstandsmitglied der Marx-Engels-Stiftung, am Freitag in der Auftaktrunde zur zweitägig...

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