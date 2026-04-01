Niemand geht gen Italien Der Mond trifft dein Auge nicht mehr wie eine große Pizza: Selbständiges Wohnen wird vielen jungen Menschen in Italien durch explodierende Mieten und miserable Löhne verwehrt. Und im Hotel Mamma lässt es sich schlecht ungestört dem Sesso frönen. Woanders kracht’s aus anderen Gründen: Im Anschluss geht’s bei dem, was der Schokolade zum Frühstück vorangeht, ums Phantasieland Dubai. BRD 2023. Liebe und Sex in Italien. Amore in der Krise. ZDF, 1...

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