Dick und Fred

Einen wunderschönen guten Morgen! Der Niederländer Dick Advocaat, der den Karibikinselstaat Curaçao sensationell erstmals für eine Fußballweltmeisterschaft qualifizierte, ist aus privaten Gründen (seine Tochter ist schwer erkrankt) von seinem Trainerposten zurückgetreten. Er wurde von seinem Landsmann Fred Rutten beerbt, bekannt und berüchtigt als »Feuerwehrmann«. Am Freitag debütierte Rutten an der Kalklinie. Für den 78jährigen Advocaat wäre es die dritte WM (nach ...

Artikel-Länge: 2789 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.