Repräsentanten der Internationalen Lagergemeinschaften von Buchenwald, Mauthausen, Natzweiler, Sachsenhausen und anderer großer ehemaliger Konzentrationslager der Nazis haben sich am 19. März in Den Haag zu einer Konferenz unter dem Titel »Remember the Past, Secure the Future« (Erinnert der Vergangenheit, Sichert die Zukunft) versammelt – mit dem notwendigen Zusatz »A Call to Action« (Ein Aufruf zum Handeln). Die Dringlichkeit einer solchen Tagung ergibt sich für al...

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