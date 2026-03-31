Skiunheil Das Skigebiet von Andermatt im Ursental gehört mittlerweile mehrheitlich dem US-amerikanischen Konzern Vail Resorts. So sieht es in der Schweiz oft aus. Ausnahme: Im graubündischen Flims-Laax-Falera haben sich die Hiesigen zusammengetan und die »Weiße Arena« erworben. BRD 2026. Re: Der Ausverkauf der Skigebiete. Arte, 19.40 Uhr Hilfe! Sie haben ein mangelhaftes Mindset? Dann melden Sie sich bei Sebastian Hotz, und schauen im Anschluss, ab 21.05 Uhr: »Chakr...

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