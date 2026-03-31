Lieber Freund, wenn du nach Halle kommst, solltest du unbedingt den Marktplatz meiden. Hier ist fast alles grau: der Ratshof, der bis zum Weltkrieg vom schöneren Rathaus verdeckt wurde. Das chinesische Pflaster, das selbst den miesepetrigen Hallensern zu eintönig ist, aber aufgrund von Fördermittelbindung frühestens 2032 ersetzt werden darf. Und natürlich die beiden riesigen Kaufhäuser, die seit dem Auszug von Galeria Karstadt-Kaufhof vor bald vier Jahren leer stehe...

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