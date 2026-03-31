Bois, Domröse

Filmstars gibt es zwar noch, aber sie werden heute oft von Serienstars überflügelt. Ein Pionier auf diesem Gebiet war Curt Bois, der bereits 1908 als Kind ein Theater- und Filmliebling war. Noch während des Ersten Weltkriegs spielte Curt mit seiner Schwester Ilse Bois in einer Schwankserie mit dem Titel »Max und Moritz von heute«. Er machte in der Weimarer Republik Karriere, musste aber 1933 aus Nazideutschland fliehen, weil er sowohl Antifaschist als auch Jude war....

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