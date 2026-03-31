Hat ein Leak an die Presse Tausende kurdische Leben im Iran-Krieg gerettet? Mit dieser Frage titelte am Montag die Jerusalem Post und bezog sich damit auf einen Bericht des israelischen Kanals 12 und der Infoseite Ynet. Am Sonntag hatten die beiden Medien berichtet, Trump habe eine geplante kurdische Operation im Iran gestoppt, weil das Risiko und der Druck zu groß gewesen seien, nachdem Informationen an die Medien durchgestochen worden waren. Anfang März, zu Beginn...

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