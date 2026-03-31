Sie können sich sicher sein, dass sie für ihre Morde nie einen Gerichtssaal, geschweige denn eine Gefängniszelle, von innen sehen werden: Seit Beginn dieses Jahrzehnts ist in Israel kein einziger Fall strafrechtlich verfolgt worden, in dem israelische Staatsbürger palästinensische Zivilisten im Westjordanland getötet haben. Dies geht aus einer Analyse von Gerichtsdaten und öffentlichen Aufzeichnungen des britischen Guardian hervor, die vergangene Woche veröffentlich...

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