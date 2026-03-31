Noch ist nichts fix, es sind Vorschläge, die es aber in sich haben: die von der »Finanzkommission Gesundheit« (FKG) am Montag mit viel Tamtam in Berlin vorgestellten 66 »Reformempfehlungen«. Ein Sammelsurium längst bekannter Ideen, um die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) zu stabilisieren und die Finanzlöcher der Kassen zu stopfen. Zunächst: Die GKV steuert laut FKG-Bericht bereits kurzfristig auf eine Deckungslücke von bis zu 15 Milliarden Euro zu; ab 2027 wach...

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