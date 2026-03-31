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01.04.2026 / Inland / Seite 4

Zur Kenntnis genommen

Syrer in Deutschland: Kritik an Äußerungen des Kanzlers. Merz relativiert Aussagen über Rückkehr von 80 Prozent der Geflüchteten in drei Jahren

Kristian Stemmler
Die Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz über die angestrebte Rückkehr von »80 Prozent« der nach Deutschland geflüchteten syrischen Staatsbürger binnen drei Jahren haben zahlreiche kritische Reaktionen hervorgerufen. Am Dienstag legte Merz Wert auf die Feststellung, diese Zahl habe gar nicht er, sondern der syrische Übergangspräsident Ahmed Al-Scharaa ins Spiel gebracht. »Die Zahl von 80 Prozent Rückkehrern innerhalb von drei Jahren hat der syrische Präsident...

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