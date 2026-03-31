Würzfleisch

Abstiegskämpfe im Ligaalltag, Fights um den Aufstieg – feine Sachen. Indes sind Landespokalduelle die Würze des Fußballs. Andere Konstellationen, Außenseitersiege, emotionale Ausbrüche der Extraklasse. Unvergessen bleibt das 2:1 (n. V.) des BFC Dynamo gegen den BAK 07 im Frühjahr 2011. Schietwetter, düstere Allgemeinlage, magere Kulisse im Jahn-Sportpark, 0:1-Rückstand – dann aber der Ausgleich in letzter Minute durch Fußballgott ­Karaduman. 800 BFC-Fans machten Lär...

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