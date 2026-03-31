Der Niedergang eines Staates zeigt sich meist als erstes am Zustand seiner Infrastruktur. Auch in der späten Sowjetunion häuften sich Unfälle. Klar, die Katastrophe von Tschernobyl 1986 fällt einem sofort ein. Aber auch der Eisenbahnunfall bei Ufa, bei dem am 4. Juni 1989 eine Gasexplosion in der Nähe zweier Züge 575 Menschen das Leben kostete. Selbstverständlich lassen sich Einzelfälle nicht direkt auf die sozioökonomische Gesamtstruktur zurückführen, doch die lang...

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