Interessevolles Wohlgefallen Basales und Systematisches zum »­System der Freiheit«. BRD 2004. Kant für Anfänger: Metaphysik. ­Sophies Ausflug in die Philosophie (Folge 1). ARD Alpha, 16.30 Uhr Spur der Goldesel Von Rio de Janeiro aus geht es durch den Atlantikurwald der Mata Atlântica über die Feuchtsavanne des Cerrado bis ins Ouro Preto. Einst von den portugiesischen Kolonialisten für den Transport von Edelmetall angelegt, ist die königliche Straße zur beliebten to...

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