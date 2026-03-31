In unser Gespräch über weibliche Kurschatten schaltete sich die Besitzerin der Bahnhofsgaststätte ein: »Bei uns im Ort ist’s grad umgekehrt. Da schnappen sich die Ausländer die einheimischen Frauen. Meistens solche, die eine Kneipe geerbt haben.« Der alte Marktplatz von Bischofsheim an der Rhön wird von Traditionsgaststätten gesäumt, die wegen des Denkmalschutzes noch immer ihre alten Namen haben. Aber die »Sonne« ist heute ein chinesisches Restaurant, die »Frische ...

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