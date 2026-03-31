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31.03.2026 / Kapital & Arbeit / Seite 8

Österreicher treten auf die Bremse

Spritpreissenkung und Kürzungen infolge des Iran-Kriegs. Aus Golfstaaten bleiben Touristen aus

Dieter Reinisch, Wien
Das Benzin in Österreich ist knapp und wird immer teurer. Infolgedessen führt die Regierung ab dem 1. April temporär eine Spritbremse ein, doch es gibt Zweifel am Nutzen dieses Eingriffs. Auch jenseits der steigenden Ölpreise werden Wirtschaftszweige vom Krieg gegen den Iran hart getroffen. Am Freitag warnte die Österreichische Hotelvereinigung (ÖHV) vor Stornierungen von Touristen aus den Golfstaaten. Das Ausbleiben der in der Regel gutsituierten Besucher ist ein h...

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