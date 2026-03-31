Im Alter von 84 Jahren ist vergangenen Sonnabend der ehemalige algerische Präsident Liamine Zéroual verstorben. Hochgeachtet war er vor allem, weil er sein Bekenntnis zur Demokratie mehrfach unter Beweis stellte und sich demonstrativ nicht an die Macht klammerte. Als ehemaliger Jungpartisan absolvierte er nach der 1962 erkämpften Unabhängigkeit Algeriens eine militärische Laufbahn und wurde 1988 Chef der Bodentruppen. Von diesem Posten trat Zéroual zurück, weil er m...

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