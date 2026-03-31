Pakistan, das gute Beziehungen sowohl zu Teheran als auch zu Washington hat, wäre gern Schauplatz von Friedensverhandlungen zwischen beiden Parteien. Das ist der Hintergrund von Gesprächen, die am Sonntag und Montag in der Hauptstadt Islamabad stattfanden. Gäste waren die Außenminister der Türkei, Ägyptens und Saudi-Arabiens. Pakistans Außenminister Mohammad Ishaq Dar gab nach dem ersten Treffen am Sonntag an, es sei um »mögliche Wege zu einem baldigen und dauerhaft...

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