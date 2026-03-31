Am Sonnabend sind bei mehr als 3.300 Kundgebungen in allen 50 US-Bundesstaaten Demonstranten im Rahmen der »No Kings«-Proteste gegen die Regierung unter Präsident Donald Trump auf die Straßen gegangen. Die Bewegung beansprucht, gewaltfreien Widerstand gegen einen autoritären Herrscher im Weißen Haus zu leisten. Nach Angaben der Veranstalter hatten die ersten beiden Protestwellen im Juni und Oktober bereits über fünf respektive sieben Millionen Menschen mobilisiert. ...

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