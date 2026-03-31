Sie gilt als teuer und ineffizient: die Kinder- und Jugendhilfe. Etliche Bundesregierungen haben sich erfolglos um ihre Umgestaltung bemüht. Auch die aktuelle Regierung aus CDU/CSU und SPD hat dieses Vorhaben in die Koalitionsvereinbarung aufgenommen. Aus dem Hause der zuständigen Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) ist nun ein erster Vorschlagfür die »Reform« mit mittelfristigen Einsparungen von 2,7 Milliarden Euro jährlich öffentlich geworden. Erstmals beri...

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