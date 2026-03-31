Wie lässt sich als Neumitglied der Rechtsaußenpartei unterstreichen, dass man nicht irgendwer, sondern ein in Lebensgefahr schwebender Verfolgter des »roten Terrors« ist? Eine Möglichkeit: Morddrohungen kurzerhand erfinden, zur Spraydose greifen und auch nicht davor zurückschrecken, das eigene Auto abzufackeln. Der Fall eines AfD-Mitglieds aus dem fränkischen Uffenheim (Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim) zeugt dabei nicht nur von einem dort offenbar eskalierten...

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