In den kommenden Tagen erscheint im Kölner Papyrossa-Verlag der Band »Freiheit für wen? Mileis Argentinien als Versuchslabor der Ultrarechten« von Frederic Schnatterer. Wir dokumentieren daraus mit freundlicher Genehmigung von Autor und Verlag einen redigierten Auszug aus dem Kapitel zum autoritären Staatsumbau. (jW) Es ist Samstag vormittag, es geht ein kalter Wind. An der U-Bahn-Station »Entre Ríos – Rodolfo Walsh« in Buenos Aires haben sich trotzdem um die hunder...

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