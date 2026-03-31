Die Krise der kapitalistischen Ordnung gebiert ihre Gegner oft in der Sprache ihrer eigenen Formen – und hält sie so gefangen in der Logik dessen, was sie zu bekämpfen meinen. Wer die Gegenwart verstehen will, darf sie nicht in einzelne Schauplätze zerlegen. Krieg und Aufrüstung hier, Sozial- und Grundrechteabbau dort, autoritäre Verschiebungen im Inneren, ökologische Verwüstung als gesondertes Feld – all das sind Momente eines Zusammenhangs.¹ Kapitalismus im spätim...

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