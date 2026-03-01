Unter Applaus hat am Dienstag (Ortszeit) das Flaggschiff der Solidaritätsflottille »Nuestra América« Havanna erreicht. Die »­Granma 2.0« – ein Thunfischfänger, der in Anlehnung an die Yacht umbenannt wurde, mit der kubanische Revolutionäre 1956 von Mexiko aus zum Kampf gegen den Diktator Fulgencio Batista in See gestochen waren – legte nach viertägiger Fahrt am Kreuzfahrtterminal der kubanischen Hauptstadt an. An Bord: 32 Vertreter aus elf Nationen und mehr als 30 T...

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