Der Wissenschaftler ist ein armer Wicht. Auf Gedeih und Verderb ist er darauf angewiesen, dass sich seine Ergebnisse beweisen lassen. Das verdunkelte den Ruhm des Lordkanzlers Francis Bacon. Als er vor 400 Jahren, am 9. April 1626, starb, war er bereits als Politiker gescheitert. Und 150 Jahre später war er auch als Wissenschaftler ein toter Hund. In seltener Einmütigkeit begruben ihn Aufklärung und Gegenaufklärung, Voltaire und Joseph de Maistre, und hielten ihm we...

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