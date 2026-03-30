Ja, auch im Darts gibt es eine Premier League. Die ist aber keine rein britische Angelegenheit, sondern gibt, wie der gesamte Pfeilwurfsport, im Namen des Weltverbands PDC vor, die Besten der Welt zu präsentieren. Das sind acht Spieler, von denen sind sechs britisch, dazu kommen zwei Niederländer. Keine Frauen. An 16+1 Spieltagen spielen sie an ebenso vielen Orten im K.-o.-System gegeneinander und gastieren vornehmlich in Großbritannien, dazu in Antwerpen, Dublin, i...

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