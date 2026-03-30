Mitteilungen In der neuen Ausgabe des Mitteilungsblatts der Wiener Alfred-Klahr-Gesellschaft schreibt Christian Kaserer unter der Überschrift »Was liest ein ehemaliger Knecht?« über die Autorenbibliothek des Schriftstellers Franz Innerhofer, dessen Roman »Schöne Tage« (1974) »bis heute als Schlüsseltext der österreichischen Literatur der Arbeitswelt« gilt. Manfred Mugrauer beleuchtet die kommunistische Betriebs- und Widerstandsarbeit im 15. Wiener Gemeindebezirk zwi...

Artikel-Länge: 2280 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.