Auf dem Titel ein Ausschnitt aus dem Gemälde »Manifestación« des argentinischen Malers Antonio Berni: Verzweifelte Menschen, die nicht anders können, als sich im Aufbegehren zusammenzuschließen. In seinem neuen Buch »Hegemonie oder Untergang. Die letzte Krise des Westens?« analysiert der Psychologe Rainer Mausfeld, wie Zukunftsangst und das Gefühl politischer Ohnmacht Herrschaftsinteressen entgegenkommen. Wie mit Furcht Politik zu machen ist, hat er schon in »Angst ...

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