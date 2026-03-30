Helden der Straße Vom Chauffeur für Bayernspieler zum Vorsitzenden der Taxigenossenschaft: Der 2024 verstorbene Filmemacher Paul Rudolf Parsifal »Percy« Adlon bringt die Motorfiakerfahrer zum Schwatzen. BRD 1977. Taxifahrer. Münchner Fiaker. Beobachtet und befragt von Percy Adlon. ARD Alpha, 15.15 Uhr Angriff der Wohnkrieger Granada steht beispielhaft für die Wohnungskrise in Spanien: Mietpreise explodieren, die Altstadt wird für Ferienwohnungen freigeräumt und nebe...

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